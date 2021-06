De multifocale bril is een handige uitvinding, maar ze heeft haar beperkingen. Het Gentse Morrow vond dat het glas met verglijdende sterkte nog beter kon, en ontwierp een 'autofocale' bril waarin het glas van sterkte kan veranderen.

Niets erger dan het voortschrijden der jaren kunnen aflezen aan uw eigen lichamelijke achteruitgang. Als kleine letters beginnen dansen voor uw ogen, dan is het tijd voor zo'n vervelende multifocale bril. Het helpt u lezen, dingen van nabij weer scherp zien, maar u verliest wel helder perifeer zicht.

Het was een probleem waar Morrow-CTO Jelle De Smet nog niet aan gedacht had toen hij bij imec met contactlenstechnologie experimenteerde. 'Het lukte wel om beeldschermtechnologie in een contactlens te integreren maar het waarom was al snel onduidelijk. Een dollarteken in een oog projecteren is geinig, maar brengt weinig bij. En dus ben ik gaan kijken hoe ik die technologie wel tot algemeen nut kon inzetten. Zo kwam ik op de problematiek van presbyopie, of bijziendheid op latere leeftijd, en hoe een schakelbare lens daarbij kon helpen.'

© Morrow

Van lens ging het naar brilglas, want dat bleek beter haalbaar, en zo ontwikkelden De Smet en partner Paul Marchal een folie die met een druk op een knop het glas via spanning van sterkte kan doen wisselen. 'Dankzij chiptechnologie van imec konden we het hele systeem zo miniaturiseren dat het bijna onzichtbaar in een brilmontuur kan worden ingewerkt', vult Marchal aan. 'We hebben daarbij ook gezorgd dat de batterij langdurig mee gaat, zodat je niet snel moet opladen. Je laadt de bril trouwens op met een eenvoudige snap-on magnetische kabel.'

'Het was belangrijk dat we geen 'Google Glass' zouden maken, dat er onesthetisch uit ziet', klinkt het bij de founders. En dus gingen ze voor een eerste reeks brillen in zee met de Brugse brillenontwerper Patrick Hoet van het merk Hoet. Die willen ze nu aan de man brengen via een netwerk van premium optieks en hun eigen website. 'De prijs daarvoor zal rond de duizend euro zijn, wat normaal is voor een multifocale bril op dat niveau', zegt Marchal. 'Als het product aanslaat is het de bedoeling om ook samenwerkingen met andere designers op te zetten. Want onze brillen moeten er fantastisch uitzien.'

Met de Hoet-brillen wil Morrow bewijzen dat hun product kan aanslaan op de markt. En als dat zover is, mag het vooruit gaan voor De Smet en Marchal. 'Dan willen we snel een retailconcept bedenken dat schaalbaar is zodat ons product wereldwijd beschikbaar is.'

'Dit is eigenlijk de eerste grote innovatie op de optiekmarkt sinds men in de jaren vijftig kunststofmonturen ging maken', klinkt het trots. En dus vond Morrow al snel investeerders om van idee naar dit moment van lancering te gaan. 'In totaal hebben we al vijftien miljoen euro opgehaald', klinkt het. 'Dat is veel, maar je spreekt nu eenmaal over hardware, dus de investeringen zijn enorm. Zeker als je bedenkt dat de brillenmarkt waarop we willen inbreken wereldwijd goed is voor zo'n 35 miljard euro.'

Voor dat bedrag kon Morrow rekenen op PMV en imec.xpand, maar ook op investeringsfondsen Qbic (Martin De Prycker, ex-Barco) en het Amerikaanse New Science Ventures. Het Tiense Tokai Optecs, dat deels voor de brilglazen zorgt, stapte ook mee in. 'Later dit jaar willen we opnieuw geld ophalen om die volgende stap te kunnen zetten,' zegt Marchal. 'Ook dan zal het om een significant bedrag gaan.'

Morrow Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Financieel: grote kapitaalronde gepland later dit jaar Website: www.morroweyewear.com

