Bijles is duur, en soms is een vraag te klein om er een leraar mee lastig te vallen. Waar je er dan mee naar toe gaat? Waarom niet bij een wat oudere student, die bijna zijn diploma heeft! De Brusselse start-up Wirenotes die eerder al scoorde met zijn studentenplatform, wil met Wirenotes Learning dat gat invullen.

Het moet voor Cédric Goffeau de logische stap hebben geleken. Nadat hij met het ondersteuningsplatform Wirenotes sinds 2015 de wereld van de Franstalige studenten veroverde, zou hij ook de middelbare scholieren een hart onder de riem steken. Want als je weet dat maar twintig procent van de leerlingen bijles volgt, dan vraag je je natuurlijk over die resterende tachtig procent af of zij het niet nodig hebben, of dat ze dat niet kunnen betalen.

'Een goedkoop platform is dan misschien wel de oplossing', zegt hij. En precies dat ontwikkelde hij met Wirenotes Learning. 'Daarmee willen we niet meteen de bijles vervangen, maar wel helpen bij de dagelijkse kleine vragen. Want zou het niet handig zijn als je al meteen bij het studeren hulp kunt zoeken als je iets niet begrijpt? Je post je vraag op ons platform, waarna je een antwoord krijgt van wat wij 'top-studenten' noemen; universitaire studenten die door ons gevalideerd zijn als specialisten op hun gebied.'

Topstudenten

Met een adresboekje vol studenten dankzij Wirenotes bouwde Goffeau een bestand op van 2500 van die topstudenten, die in ruil voor een klein bedrag paraat staan voor een antwoord. 'Wanneer een leerling in onze chatbox een vraag stelt, gaat die naar alle studenten met die bepaalde specialisatie. Wie als eerste antwoordt, wordt eigenaar van de vraag, en kan in een persoonlijk chatgesprek met de scholier verder antwoord geven. En als het echt nodig of gewenst is, kan hij ook echt online bijles geven in ruil voor een verloning.'

Ook de ouders, die uiteindelijk het maandelijkse abonnementsgeld van 7 euro neertellen hebben iets aan Wirenotes Learning. 'Controle? Zo noemen we het niet graag', lacht de CEO. 'Maar we krijgen natuurlijk wel een overzicht van waar de leerling mee worstelt. Als vier van de vijf vragen over wiskunde gaan, dan kan het voor de ouders interessant zijn om dat te weten. Die inzichten spelen we hen dus graag door.'

Wirenotes Learning werd begin november gelanceerd, maar die kinderschoenen raken langzamerhand gevuld met gebruikers. 'Op dit moment hebben we al een honderdtal leerlingen op ons platform, die gemiddeld een viertal vragen per week stellen. Dat is allemaal boven onze verwachting, net als het feit dat de meeste vragen al binnen het kwartier zijn beantwoord. Ook dat hadden we veel langer ingeschat.'

Mond-aan-mond reclame

Voor Wirenotes is het nu dus zaak het goede nieuws te verspreiden over zijn tweede platform, en daarvoor rekent Goffeau op een organische verspreiding van mond tot mond. 'Zo is het uiteindelijk ook gegaan met Wirenotes zelf. En natuurlijk hebben veel van die student-gebruikers daarvan jongere broers en zussen, die ze vertellen over Wirenotes Learning. Zo gaat de groei vanzelf, zeker omdat we de eerste twee maand gebruik gratis maken.'

First we take Wallonië-Brussel, then we take Flanders? Ja, natuurlijk. En daarna mag de rest van Europa voor de bijl. 'Er is geen enkel obstakel om naar meerdere landen te schalen, het enige wat we nodig hebben zijn die topstudenten. En dankzij uitwisselingsprogramma's hebben we al een paar Franse studenten op ons platform, dus de eerste zaadjes voor Frankrijk zijn geplant.'

Na een lange start die de start-up volledig kon bootstrappen, is Wirenotes klaar voor de volgende stap: een eerste echte kapitaalronde, en daar staat het al ver, zegt Goffeau. 'Volgend jaar moet die afgerond zijn.'

Wirenotes Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 2 Kapitaalronde gepland 2021 Website: Wirenotes.eu

