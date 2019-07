Vandaag wordt DigiTrans gelanceerd, een spin-off van de Universiteit Antwerpen en Imec. Het nieuwe bedrijf wil een datagestuurde logistieke oplossing op de markt brengen om vrachtvervoer sneller en kostenefficiënter te maken.

De transportsector kampt nog steeds met erg logge systemen, vaak gespecialiseerd in één enkele taak, die veel handmatige handelingen, menselijke interventie en veelvuldige controles vereisen. "Een middelgroot transportbedrijf met een wagenpark tot 300 vrachtwagens kan tot 150 000 euro per jaar uitgeven aan het handmatig bundelen van gegevens voor de dagelijkse planning", schatten de oprichters van DigiTrans. "Bovendien kijken veel transportbedrijven aan tegen nog hogere kosten als gevolg van inefficiënte planning, boetes en een gebrek aan kennis van de status van hun activa of van de mogelijkheden tot optimalisatie."

Daarom ontwikkelden ondernemer Wouter Hendrickx en doctoraatsonderzoeker Thomas Huybrechts een uniforme middleware-oplossing die aangesloten kan worden op alle mogelijke gegevensbronnen of sensoren. Deze oplossing moet het mogelijk maken om data te gebruiken in bestaande software, om acties op te roepen en om te werken met aanpasbare optimalisatiealgoritmen. Op die manier kunnen transporteurs en logistieke operatoren beter profiteren van alle gegevens waarover ze beschikken, in hun eigen werkomgeving, in het formaat dat ze nodig hebben en op het meest geschikte moment. Bovendien is de middleware-oplossing klaar voor toekomstige IoT- en AI-toepassingen, klinkt het.

"Het businessmodel van DigiTrans bestaat erin om een snelle en kostenefficiënte brug te slaan tussen data en applicaties, en de toegevoegde waarde die zo wordt gecreëerd in rekening te brengen", zegt Sales Manager Valentin Cârlan.

De spin-off werd mee-opgericht door Thierry Vanelslanden en Peter Hellinckx, twee professoren van de Universiteit Antwerpen. Vanelslanden is verbonden aan het Departement Transport, terwijl Hellinckx voor Imec aan toepassingen rond het Internet of Things werkt. "Digitrans heeft de perfecte balans tussen sectorspecifieke kennis inzake transportactiviteiten enerzijds en expertise op het vlak van softwareontwikkeling anderzijds. Dat laatste is essentieel om te anticiperen op bottlenecks, om prioriteit te geven aan de juiste toepassingen en om opkomende slimme en verbonden technologieën in de sector te introduceren", vertellen zij.