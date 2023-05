Bedrijven zoeken vooral hogere snelheden in glasvezel

Connectiviteit is broodnodig voor quasi elke onderneming. In glasvezel zoeken de meeste bedrijven vooral hogere snelheden.

We hebben er lang moeten op wachten, maar de uitrol van fiber in ons land draait nu toch op volle toeren; tenminste aan consumentenkant. Maar dat de vraag bij bedrijven er is, dat mag duidelijk zijn. Het goeie nieuws is dat er ondertussen ook al heel wat fiber in de grond zit waarop zij kunnen aansluiten. En dat doen er ondertussen al heel wat, zo blijkt uit de ICT Guide enquête. Ruim 44% van alle bedrijven met meer dan 500 werknemers maakt gebruik van glasvezel, en wellicht is dat nog een onderschatting als je weet dat 33% ‘weet ik niet’ antwoordt.

© Data News

Latency minder belangrijk

Van de bedrijven die aangesloten zijn op een (of meerdere) glasvezelnetwerk(en), zegt 69% dat de nood aan hogere snelheden de belangrijkste drijfveer is. Hogere bandbreedte en betrouwbare verbindingen worden ongeveer even vaak genoemd als een twee belangrijke reden. En toch wat opvallend: een rechtstreekse verbinding naar de grote cloudspelers of een lage latency worden maar door respectievelijk 13 en 11% genoemd. Nochtans keert dat argument regelmatig terug in discussies over cloudapplicaties die niet snel genoeg reageren.

Naar de toekomst toe kijken toch al redelijk wat bedrijven naar andere netwerktechnologie zoals 5G. Zo’n 35% van alle respondenten ziet in 5G-technologie een belangrijke technologische ontwikkeling die belangrijk zal worden in het internet en de connectiviteit van de toekomst.