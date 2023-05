Belgische bedrijven nemen alsmaar meer clouddiensten af

Slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven doet geen beroep op clouddiensten. Er is ook een duidelijke evolutie gaande naar méér cloud, zowel public als private.

Hoe groter het bedrijf in aantal werknemers, des te meer clouddiensten afgenomen worden. Bij de grootste bedrijven met meer dan 500 werknemers is dat 88%. Dat moet blijken uit de ICT Guide enquête van Data News. Maar ook bij de kleinste bedrijven met minder dan 50 werknemers trekt een stevige 73% richting cloud. De redenen waarom we met z’n allen zoveel cloudservices gebruiken, zijn heel uiteenlopend. Maar flexibiliteit is met 30% wel de meest naar voor geschoven reden, voor betrouwbaarheid (24%), schaalbaarheid (18%) en kostenefficiëntie (15%).

We vroegen bedrijven ook of er de afgelopen twee jaar een evolutie in hun cloudgebruik zit. Bij grotere bedrijven gaat die richting meer private cloud (50,7%), maar evengoed voor 33% ook naar meer public cloud. Bij de kleinere bedrijven is de trend soortgelijk, maar iets minder uitgesproken. Enkel bij de kleinste ondernemingen in ons land geeft meer dan een derde van de respondenten aan dat er geen evolutie gebeurd is de afgelopen twee jaar.

Geografische spreiding

Voor de hosting van data maken Belgische bedrijven graag gebruik van zowel lokale als internationale datacenter- en hostingleveranciers. Een forse 62% zegt minstens één Belgische datacenter- en/of hostingpartij in te zetten. Afgerond 55% gebruikt minstens één internationale datacenter- en/of hostingpartij. Dat betekent dat heel wat bedrijven ‘spreiden’ over meerdere partijen, in eigen én in buitenland.

Maar hoe ziet de toekomst van cloud en datacenters er nu uit? Welke technologie ziet u als het meest veelbelovend om die toekomst mee vorm te geven? Meerdere antwoorden waren mogelijk, maar met stip op één (66%): artificial intelligence zoals zelflerende en zelfsturende infrastructuur. Op de tweede en derde plaats zien we quantum computing (26%) en serverless computing (21%).