Het internet aan de vooravond van de grote verandering

Hoe gaat het internet er in de toekomst uitzien? Een glazen bol heeft niemand, maar het lijkt geen twijfel dat er heel wat verandering aan komt.

Wereldwijd werken bedrijven – big tech voorop – aan de nieuwe generatie van het internet. De ene noemt het metaverse als 3D-versie van het internet zoals we het nu kennen, de andere heeft het eerder over Web3 als een complete make-over van het www van vandaag. Het hangt er ook maar vanaf met wie u praat: er is een discussie op technisch niveau, maar even goed en zeker zo belangrijk op maatschappelijk, politiek en beleidsniveau. Voor de idealisten op technisch niveau moet het nieuwe internet een gedecentraliseerde architectuur hebben – met plaats voor concepten als blockchain – en fijnmazige controle over data en privacy in de handen van gebruikers leggen.

Europese wetgevers worden dan weer vooral gedreven door het geloof dat digitale technologieën niet alleen connectiviteit bevorderen, maar ook de basis kunnen zijn voor democratie, vrede, de rechtsstaat, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en fundamentele vrijheden. Met een veilig, open, interoperabel en betrouwbaar internet als basis.

Betrouwbaarder en sneller

Een overweldigende 72% van de respondenten uit de ICT Guide enquête is er alvast van overtuigd dat het internet in de komende vijf jaar betrouwbaarder en sneller zal worden. 8 op de 10 bedrijven meent dat in de komende vijf jaar ook onze manier van zakendoen en communiceren grondig zal veranderen. De snelle evolutie rond generatieve AI sinds de wereld ChatGPT leerde kennen, is daar niet vreemd aan. 85% meent dat kunstmatige intelligentie en machine learning een belangrijke impact zullen hebben op het internet van de toekomst. AI en ML is ook het topantwoord (65%) op de vraag wat volgens u de méést belangrijke technologische ontwikkeling is die het internet van de toekomst vorm zal geven, met 5G (40%) op de tweede plaats (niet meer dan 2 antwoorden werden toegelaten in deze vraag, nvdr.). Virtual en augmented reality – het metaverse zo u wil – staat met 24% op de derde plaats, gevolgd door Internet of Things (IoT), cloud en blockchain.

We stopten in de enquête toch ook een vraag over regulering, nu Europa meer dan ooit ‘doorduwt’ en onder meer big tech aan banden wil leggen. Veelgehoorde kritiek vanuit de ondernemerswereld is dat verregaande regulering ook een rem op de innovatie kan betekenen. 41% van de respondenten vindt dat het internet van de toekomst ‘enigszins gereguleerd moet worden, maar met ruimte voor innovatie’. Voor toch 56% mag de regulering strenger ‘om de privacy en beveiliging van gebruikers te waarborgen’.