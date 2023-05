IT ziet kans én bedreiging in AI

1 op de 3 Belgische bedrijven heeft al minstens één IT-oplossing gebaseerd op artificial intelligence in huis. IT ziet de opportuniteiten, maar is niet blind voor de gevaren.

Op de vraag of uw bedrijf al minstens één oplossing in huis heeft die gebaseerd is op artificial intelligence antwoordt 33% ‘ja’. Dat is ongeveer evenveel als toen we de vraag in een soortgelijke enquête een jaar geleden stelde. Ook op dezelfde vraag rond het gebruik van robotic process automation krijgen we een resultaat in dezelfde grootorde als vorig jaar. Het gebruik van data-analyse gaat er wel enkele procentjes op vooruit: 57% van de respondenten gebruiken de technologie. We stelden de vraag ook voor no code en/of low code platformen. Exact 1 op de 3 Belgische bedrijven zegt zo’n platform te gebruiken waarmee minder of niet geprogrammeerd moet worden om eenzelfde einddoel te bekomen voor een bepaalde taak of een proces.

Belgische bedrijven blijven eerder voorzichtig met het inzetten van AI

Automatisering en efficiëntiewinst

Welke voordelen biedt AI voor bedrijven en organisaties? Voor 67% van de respondenten uit de ICT Guide enquête is dat het automatiseren van taken. 57% ziet in AI een mogelijkheid om efficiënter te gaan werken. Verhoging van de productiviteit staat op de vierde plaats: 43% ziet die mogelijkheid in AI. Betere inzichten krijgen in uw eigen data en/of in gegevens van uw klanten en het verbeteren van de ervaring van die klanten zijn andere veelgenoemde mogelijke voordelen.

Bedreiging voor uw job, maar niet de mijne

De cijfers uit de ICT Guide enquête tonen dat Belgische bedrijven nog altijd eerder voorzichtig blijven met het inzetten van AI. Misschien dat de recente versnelling in met name generatieve AI wel als een soort katalysator zal werken, maar dat mogelijke effect is nog niet meetbaar in deze enquête. De enquête werd wel in maart afgenomen op het moment dat de krantenkolommen vol stonden met nieuws over ChatGPT en consorten. We stelden daarom ook expliciet de vraag of u AI en GPT-technologie als een kans of een bedreiging voor de toekomst van de mensheid ziet. Afgerond 36% ziet AI en GPT vooral als een kans. Amper 8% ziet het uitdrukkelijk als een bedreiging. Maar een meerderheid van 43% ziet er zowel een kans als een bedreiging in.

Vormt AI een bedreiging voor jobs? Over die vraag is al veel gediscussieerd, maar 52% van onze respondenten gelooft van wel. Wanneer het gaat over IT-jobs, dan zakt de ‘ja’ wel ineens tot 25%. In IT oogt de bedreiging voor jobs dus minder groot. Schone schijn? Wie zal het zeggen. Maar helemaal opvallend wordt het wanneer we de vraag nog wat anders stellen: vormt AI ook een bedreiging voor uw job? Dan antwoordt maar 11% ‘ja’. Niemand die nu kan inschatten of dat klopt, maar het is wel een fascinerende vaststelling dat we blijkbaar vooral geloven dat andere jobs dan de onze vervangen kunnen worden door AI.