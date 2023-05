Maakt collaboration software ons ook productiever?

Online samenwerkingstools zijn bij de meeste – en al helemaal bij de grootste – ondernemingen niet meer weg te denken. Maar of ze ons ook productiever maken?

Van de grootste ondernemingen met meer dan 500 werknemers gebruikt 87% minstens één collaboration tool à la Microsoft Teams, Google Workspace of Slack. Ook bij de kleine en middelgrote ondernemingen is dat meer dan 8 op de 10. Bij kleinere bedrijven ziet u wel duidelijk dat vaker de gratis versies gebruikt worden, terwijl grote ondernemingen eerder de betalende versies opzoeken. Omwille van de enterprise grade beveiliging bijvoorbeeld. Hoewel slechts een minderheid van de respondenten in de ICT Guide enquête aangeeft dat hun organisatie ook echt beveiligings- of privacyproblemen ervaart, specifiek bij het gebruik van online samenwerkingstools.

Naarmate we meer en meer online samenwerken met elkaar, zou u ook kunnen verwachten dat onze gezamenlijke productiviteit erop vooruit gegaan is. Voor 8 op de 10 respondenten is dat ook zo. 3 op de 10 zegt dat online samenwerkingstools ‘zeer veel’ bijdragen tot de productiviteit binnen het bedrijf. 5 op de 10 houdt het op ‘enigszins’. Slechts 7% ziet helemaal geen impact. Collaboration software zal dus niet zo snel meer verdwijnen van de al dan niet virtuele werkvloer.