680 miljoen euro subsidie voor Canadese fabriek Umicore

Umicore begint met de bouw van zijn batterijmaterialenfabriek in Ontario in Canada. Het Belgische bedrijf investeert in een eerste fase 1,27 miljard euro, maar kan ook rekenen op een flinke subsidie van 976 miljoen Canadese dollar (omgerekend zo’n 680 miljoen euro).

Dat schrijft De Tijd en wordt dinsdag bevestigd door Umicore. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws: het aandeel van Umicore koerste dinsdagochtend zo’n 15 procent hoger. Het was daarmee veruit de sterkste stijger op de Brusselse beurs.

De productie in de Canadese fabriek zou in 2026 starten en zo’n 600 banen opleveren. Jaarlijks zou er voor 35 gigawattuur batterijmaterialen geproduceerd worden, genoeg voor de batterijen van 525.000 elektrische voertuigen per jaar, aldus De Tijd.

De fabriek zal kathodematerialen en zogenaamde precursoren maken die in Noord-Amerika kunnen worden geleverd aan fabrikanten van batterijen voor elektrische wagens. Umicore wordt nu wereldwijd actief op dat gebied, omdat het ook al zulke fabrieken heeft in Europa en Azië. Het wordt bovendien de eerste dergelijke productievestiging voor de hele sector in Noord-Amerika.

Tegelijk kondigt Umicore dinsdag een tienjarig contract (van 2026 tot 2035) aan met AESC, een wereldleider in de ontwikkeling en de productie van batterijen voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. In het contract is bepaald dat Umicore batterijmaterialen zal leveren met een hoog nikkelgehalte aan de Noord-Amerikaanse fabrieken van AESC. Dat bedrijf is onder meer batterijleverancier van BMW, die in het Amerikaanse Spartanburg zijn grootste fabriek heeft.