Het Belgische Amadys wordt overgenomen door ETC Group. Dat moet beide bedrijven beter wapenen in de uitrol van telecom- en energie-infrastructuur.

Amadys levert passieve apparatuur voor telecom- en energie en is naast de Benelux ook actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Oostenrijk, Slowakije en Hongarije. Recent nog nam het het hongaarse RayNet over.

De leverancier van telecomapparatuur was sinds 2019 in handen van Equistone Partners Europe. Nu neemt ETC een meerderheidsbelang in Amadys. Die speler legt zich onder meer toe op FTTH, FTTx, HFC, wifi, 5G en datacenters en telt 1.200 mensen verspreid over 14 landen. ETC zelf is grotendeels in handen van private equity speler Cinven. De rest van de aandelen zitten bij Carlyle Europe Technology Partners en oprichter Cédric Varasteh.

Beide bedrijven zijn volgens ETC enorm complementair rond onder meer distributiemogelijkheden, productaanbod en synergie.

Hein Wilderjans, CEO en medeoprichter Amadys: ‘Na een zeer vruchtbare coöperatie met Equistone in de afgelopen jaren, zijn we verheugd om met ETC samen te werken in de volgende fase van Amadys’ ontwikkeling. Sinds 2016 zijn we bijna exponentieel gegroeid in omzet, aantal werknemers en productmogelijkheden. We kijken uit naar wat we samen met ETC kunnen bereiken als gecombineerde organisatie.’