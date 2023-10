Bard-GenAI wordt ingebouwd in Google Assistent

Google integreert binnenkort Bard, zijn generatieve AI, in zijn slimme butler Google Assistent.

Met ‘Assistant with Bard’ kunnen via stemcommando’s veel complexere taken in gang worden gezet, zoals het instellen van een wekker of het versturen van een tekstbericht. Een andere functie, die Google voorstelde tijdens hetzelfde event waar ook de Pixel 8-smartphone werd geïntroduceerd, is routes plannen of samenvattingen maken van e-mailthreads.

De Engelstalige ‘Assistant with Bard’ zal ergens in de komende maanden beschikbaar worden in een testversie, waarna later een publieke uitrol volgt. De functie zal beschikbaar worden in Android, maar ook in iOS via een app.