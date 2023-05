Alibaba breekt zichzelf in stukken, clouddivisie wordt apart bedrijf

De Chinese e-commercegigant Alibaba zal over twaalf maanden zijn clouddivisie als aparte ‘spin-off’ op de markt zetten.

Dat meldt Alibaba Group Holding, na goedkeuring van de bestuursraad. Over ongeveer een jaar moet de Cloud Intelligence Group als aparte eenheid de markt op komen.

Alibaba had eerder al aangekondigd dat de techgigant zich in zes kleinere bedrijven zou opsplitsen. Een en ander moet die divisies wendbaarder maken op een snel veranderende markt. De eerste die afsplitst is nu de clouddivisie, omdat die een zakenmodel heeft dat ‘fundamenteel verschilt van de andere zakenmodellen met focus op consumenten in het Alibaba ecosysteem’, aldus Daniel Zhang, CEO van Alibaba Group. Bij die divisie komen ook de AI-producten en enterprise software.

Met de herstructurering zal Alibaba Group op termijn een holding worden, die verschillende onafhankelijke bedrijven beheert. De clouddivisie maakt momenteel zo’n 9% uit van de inkomsten van Alibaba. Het genereerde in het eerste kwartaal 2,7 miljard aan inkomsten, en Alibaba Cloud is de belangrijkste cloudprovider voor de Chinese markt.