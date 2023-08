AMD investeert 400 miljoen dollar in India

Chipfabrikant AMD investeert de komende vijf jaar ongeveer 400 miljoen dollar in zijn activiteiten in India. Het bedrijf breidt zowel zijn research & development als technische faciliteiten in het land uit.

Chief Technology Officer Mark Papermaster maakte het nieuws bekend op een jaarlijkse halfgeleiderconferentie in het Indiase Gujarat. AMD investeert onder meer in een nieuwe campus in Bangalore, dat het grootste ontwerpcentrum van de chipbakker moet worden. Bedoeling is dat de campus voor het einde van dit jaar nog zijn deuren opent. Het moet onder meer ruimte bieden aan een uitgebreid laboratorium.

De Indiase overheid steunt de investering via diverse regelingen. Daarmee willen de autoriteiten meer chipactiviteiten naar India trekken. AMD is al langer actief in het land en heeft er ruim 6.500 medewerkers in dienst.

In samenwerking met Dutch IT Channel.