Analyticsbedrijven Bijster en element61 gaan samen

Analyticsbedrijf element61 neemt Bijster over, een leverancier van Qlik business analytics-oplossingen.

Element61, een consultingbedrijf dat deel uitmaakt van Moore Belgium, kondigt aan dat Bijster het bedrijf zal komen versterken. Bijster is gespecialiseerd in oplossingen met het Qlik-platform, een Zweedse software voor business analytics. Het bedrijf werd in 2016 opgericht door Kurt Vandebergh, die onder meer analytics-implementaties opzette voor sociale secretariaten, uitzendbureaus en verzekeringsmakelaars.

Hij en zijn team worden nu deel van element61, dat daarmee een hoop expertise rond Qlik in huis haalt, zo schrijft Stijn Vermeulen, managing director van element61, in een persbericht: ‘[Dit] biedt voor element61 een fantastische opportuniteit om ons eigen Qlik dienstenaanbod verder uit te breiden.’ De klanten van Bijster kunnen van hun kant nu ook meer diensten en technologieën afnemen, rond onder meer data science en kunstmatige intelligentie.

‘Bovendien versterkt het onze aanwezigheid in Limburg, zowel richting klanten als medewerkers. Het huidige Bijster Corda Campus kantoor wordt een extra regionaal element61 kantoor,’ schrijft Vermeulen nog. ‘En ‘last but certainly not least’ verwelkomen we een ervaren talentenpool van Senior Business Intelligence specialisten.’