Apple past App Store aan onder druk van EU

Apple gaat op zijn apparaten in de EU veranderingen doorvoeren aan het besturingssysteem iOS, de App Store en zijn webbrowser. De techreus wil daarmee tegemoet komen aan de Digital Markets Act, de strengere EU-regelgeving rond digitale platformen.

Tot nu toe konden iPhone-gebruikers alleen maar apps van het eigen platform van Apple downloaden. Maar door de aangekondigde wijziging zal het voor ontwikkelaars mogelijk worden om alternatieven voor die App Store te ontwikkelen.

Ook krijgen gebruikers van iPhones, iPads en Mac-pc’s en -laptops de mogelijkheid om een voorkeur voor een webbrowser op te geven. Vandaag staat de webbrowser Safari van Apple nog standaard ingesteld op die apparaten. De veranderingen zullen bij een update in maart in de 27 EU-lidstaten worden doorgevoerd. Het Amerikaanse bedrijf blijft wel gedeeltelijk de controle behouden over de installatie van applicaties. Gebruikers zullen namelijk enkel apps kunnen downloaden van ‘gecertificeerde’ marktplaatsen, die de toelating van Apple hebben gekregen.

Fortnite komt terug

Op dezelfde dag kondigt ook Epic Games aan dat zijn populaire computerspel ‘Fortnite’ dit jaar opnieuw beschikbaar wordt op Apple-apparaten in de Europese Unie . Het spel was al meer dan drie jaar niet meer te spelen op iPhones en iPads door een dispuut over betalingssystemen. Apple zwierde het spel midden augustus 2020 uit zijn appwinkel – de App Store – omdat Epic had geprobeerd om het betalingssysteem van iOS (het besturingssysteem op mobiele apparaten van Apple) te omzeilen.

Apple verbiedt ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken en int een commissie tot 30 procent op aankopen die binnen de app gebeuren. In het geval van ‘Fortnite’ gaat het om ‘skins’, puur esthetische aanpassingen aan de personages in het spel. Epic trok naar de rechter tegen de praktijk, maar ving bot. Nu moet Apple, in Europa althans, concurrerende appwinkels toelaten, en zou dus ook Epic weer aan de bak kunnen. ‘Hulde aan de DMA, een belangrijke nieuwe wet in de EU die dit mogelijk maakt’, zegt Epic. ‘Apple, de wereld kijkt toe.’

DMA

De aanpassingen zijn het gevolg van de Europese Digital Markets Act (DMA), die de concurrentie op de digitale markt moet verbeteren. Zo moet worden voorkomen dat technologiereuzen zoals Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft misbruik maken van hun stevige positie op de markt.