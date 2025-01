Apple voor de rechter wegens ‘onderbetalen van vrouwen’

Apple hangt een potentiële groepsaanklacht boven het hoofd voor het onderbetalen van vrouwen. Een groep vrouwelijke medewerkers beweert dat het bedrijf een beleid had om mannen meer te betalen voor hetzelfde werk.

Een hoger beroepshof in Californië besliste dinsdag dat Apple de groepsaanklacht niet kan laten afwijzen. Het techbedrijf kreeg niet beargumenteerd dat de loonverschillen voor individuele vrouwelijke medewerkers ‘gerechtvaardigd’ waren en dat de 12.000 vrouwen, die in aanmerking komen om achterstallig salaris op te eisen als Apple verliest, geen omstandigheden deelden.

De oordelende rechter, Ethan P. Schulman, ging akkoord dat er een ‘redelijke mogelijkheid’ was dat duizenden vrouwen in Apples engineering, AppleCare, en de marketingafdeling een gelijkaardig loonverschil en discriminatie ondergingen als in de klacht werd aangekaart. Volgens hem hadden de werknemers voldoende aangetoond dat Apple een onwettig loonbestel aanhield dat resulteerde in onderbetaling van vrouwen in vergelijking met hun mannelijke gelijken.

‘Drie beleidslijnen’

De vrouwelijke medewerkers die de zaak aanhangig maakten zeggen dat Apples drie beleidslijnen heeft die de loonkloof in stand houden en zelfs groter maken. Zo richt het bedrijf zich voor het bepalen van een beginloon op voorgaande lonen en loonsverwachtingen, gebruikt het evaluaties die mannen ‘belonen’ en vrouwen ‘bestraffen voor hetzelfde gedrag’. Ook ‘talent’-beschouwingen worden ingezet om mannen meer te betalen dan vrouwen ‘met een gelijkaardig niveau aan talent’.

Volgens Schulman konden de vrouwen ‘voldoende aantonen dat de loonbeslissingen centraal werden genomen, in lijn met een personeelsbeleid dat op het eerste zicht neutraal lijkt maar het effect heeft om loonverschillen uit het verleden in stand te houden en vrouwen minder te betalen dan mannen voor substantieel gelijkaardig werk.’

Nog meer klachten

Apples advocaten bestreden wel met succes het idee dat ook vrouwen die het bedrijf hebben verlaten en ook onder de richtlijnen hebben geleden achterstallig loon zouden kunnen eisen. Die klacht moet geschrapt worden voor de groepsaanklacht voor de rechter komt. Een tweede aanklacht tegen Apple over loonsverschillen op raciale basis werd ook afgewezen, maar de werknemer die de zaak in gang zette krijgt wel de kans om haar claim aan te passen. Ze beweerd dat ze was ontslagen nadat ze een klacht wegens discriminatie had ingediend. Als ze bewijsmateriaal kan indienen dat ze het slachtoffer werd van een manager met een ‘geschiedenis van negatieve interacties met werknemers van Afrikaans-Amerikaanse afkomst’, aldus Schulman.

De rechter boog zich ook over een aanklacht van een vrouwelijke werknemer, Justina Jong, die beweert dat Apple een klacht wegens seksuele intimidatie van een collega niet ernstig heeft genomen. Waar de techgigant het incident van tafel veegde als ging het om een discussie over wie waar zat, vond Schulman dat Jong voldoende had bewezen dat het om meer dan één incident ging met de betrokken manager.