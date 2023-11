Arm investeert in Raspberry Pi

Arm Holdings heeft een minderheidsaandeel gekocht in The Raspberry Pi Foundation. De twee bedrijven hebben al langer contact, gezien Raspberry Pi sinds de start op Arm chips is gebouwd.

Raspberry Pi-computers zijn redelijk goedkoop en heel klein, zowat de grootte van een bankkaart, en waren oorspronkelijk bedoeld voor hobbyisten. Ondertussen is zowat de helft van de omzet voor de computerbouwer te wijten aan commerciële en industriële partners, die de computertjes inzetten voor IoT. Dat maakt het bedrijf ook voor Arm, een van de grootste leveranciers voor chiparchitectuur, een boeiende investering.

In een persmededeling stelt Arm dat het investeert in Raspberry Pi om meer voet aan de grond te krijgen in de sectoren van AI en IoT.