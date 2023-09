ATOSS Software breidt uit naar Frankrijk

Het HR Tech-bedrijf ATOSS Software heeft in Parijs zijn eerste Franse vestiging geopend. De Brusselaar Mitch Goovaerts, vandaag al aan het hoofd van ATOSS Belux, krijgt ook de verantwoordelijkheid over de activiteiten bij onze zuiderburen.

ATOSS Software, gespecialiseerd in workforce management, groeide vorig jaar met 17 procent en in België, waar de groep actief is sinds 2021, zelfs nog sneller. ATOSS ontwikkelt software voor het beheer van arbeidstijden die middelgrote en grote bedrijven controle geeft over hun personeelsplanning.

Arbeidsmarkthervorming

De Franse overheid wil met haar Pacte de la vie au travail naar een volledige tewerkstelling tegen 2027. ‘Door deze geplande arbeidsmarkthervorming zien we een groot potentieel in Frankrijk’, zegt Mitch Goovaerts, Head of Sales Belux en Frankrijk. ‘Ons team van specialisten in Parijs staat klaar om bedrijven te begeleiden bij de modernisering van hun arbeidsplanning en duurzame werkomstandigheden.’

De software van ATOSS is beschikbaar in de cloud, ‘on premises’ en gekoppeld met SAP. Ruim 15.000 bedrijven in meer dan 50 landen maken er gebruik van, waaronder bijvoorbeeld Barry Callebaut, Coca-Cola, Decathlon, Heineken en Lufthansa.