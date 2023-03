Belangrijkste bank voor Silicon Valley start-ups failliet

Silicon Valley Bank, de bank waar een groot deel van de techwereld in San Francisco zijn tegoeden had, is failliet verklaard. De Amerikaanse overheid heeft de bank overgenomen.

Silicon Valley Bank (SVB) had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, had de bank moeite om zijn leningen te herfinancieren. De bank had nieuwe aandelen uitgegeven om meer geld op te halen, maar dat had het tegenovergestelde effect: aandeelhouders en klanten werden ongerust en begonnen hun geld weg te halen.

Bank run

Bij een ‘bank run’ vrijdag probeerden klanten 42 miljard dollar aan tegoeden weg te halen, waarna de overheid ingreep. Onder meer van het Founder’s Fund van miljardair Peter Thiel keerde zich (publiekelijk) van de bank af en haalde zijn geld weg. De federale overheidsdienst FDIC is aangesteld als bewindvoerder en verzekert tegoeden tot 250.000 dollar per klant. De Britse tak van SVB wordt opgeheven, maakten Britse toezichthouders bekend. De Britse tak wordt overgenomen door HSBC Holdings, zo maakt de Britse regering bekend.



Het faillissement kan grote gevolgen hebben voor de techwereld, omdat SVB de belangrijkste geldschieter was van start-ups in Silicon Valley, en de bank waar veel venture capital fondsen hun geld hadden staan. Ook bedrijven die niet rechtstreeks hun geldzaken via de bank regelen, hebben vaak nog dienstenbedrijven, zoals loonadministratie, die wel van de bank afhankelijk zijn.

Crypto

Ook cryptomunten zoals USD Coin zijn geraakt. Circle, het bedrijf achter die digitale munt, maakte bekend 3,3 miljard dollar aan tegoeden bij SVB te hebben staan. Dat geld heeft Circle nodig om de waarde van USD Coin te kunnen garanderen. Die cryptomunt is namelijk een zogeheten stablecoin, waarvan de waarde gegarandeerd wordt door de tegenwaarde in normale valuta. Die koppeling aan de dollar moest Circle dan ook loslaten en de waarde van een USD Coin zakte daarop van 1 dollar tot 0,89 dollarcent. Verschillende cryptobeurzen als Binance en BlockFi zetten de handel in de munt stil. USD Coin was 36 miljard dollar waard voor de problemen.