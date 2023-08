Braziliaanse gamestudio opent kantoor in België

Mito Games, een Braziliaanse gamestudio, heeft in Charleroi een Europees kantoor geopend. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in aanloop naar Gamescom 2023, de grote beurs voor videogames die later deze maand in Keulen wordt gehouden.

Brazilië is een van de snelst groeiende gamesmarkten in Latijns-Amerika met meer dan duizend studio’s die videogames ontwikkelen. Qua game-inkomsten staat het land intussen op de tiende plaats in de wereld, met een totale omzet van ruim 1,3 miljard dollar – omgerekend zo’n 1,185 miljard euro.

Tax Shelter

Een delegatie van Mito Games, opgericht in 2016 en gevestigd in de Braziliaanse deelstaat Vitória – Espírito Santo, bezocht verschillende Europese landen alvorens zich te vestigen in België. ‘Het waren de bijeenkomsten georganiseerd door WALGA (de Wallonia Games Association, nvdr) en de nieuwe belastingvrijstelling voor videogames die ons ervan overtuigden om ons Europese kantoor te openen in Charleroi’, aldus managing director Rafael Texeira.

Texeira verwijst daarmee naar de Belgische Tax Shelter, een door de overheid goedgekeurde fiscale stimulans om de productie van gameproducties in België aan te moedigen. Het systeem staat open voor zowel Belgische producties als internationale coproducties met België die aan bepaalde criteria voldoen.

Centrale ligging

Volgens de topman van Mito Games is de centrale ligging van Wallonië ook belangrijk om later andere Europese gamingmarkten te betreden, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De EU is momenteel goed voor een derde van de waarde op de wereldwijde videogamemarkt (249,55 miljard dollar in 2022). Het vormt ook de thuisbasis van enkele van de grootste game-uitgevers en -studio’s.