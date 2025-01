CES 2025: Waalse bedrijven tonen expertise over decarbonisatie in Las Vegas

Tegen de achtergrond van de steeds verergerende klimaatverandering, hebben verschillende Waalse bedrijven hun expertise in het verkleinen van de koolstofvoetafdruk in de kijker gezet op de CES technologiebeurs in Las Vegas.

De start-up D-Carbonize laat bedrijven hun uitstoot berekenen, maar helpt ook met inspanningen om deze te verkleinen. ‘Met deze oplossing willen we tonen dat decarbonisatie waarde kan creëren’, zegt medeoprichter Frédéric John. Het bedrijf is al aanwezig in vijftien landen en wil de technologiebeurs aangrijpen om nog meer bekendheid te verwerven op andere markten, zoals de Noord-Amerikaanse.

Het Luikse Awit staat bedrijven op zijn beurt bij om hun productieproces te verbeteren, bijvoorbeeld op vlak van uitstoot, aan de hand van artificiële intelligentie, zegt analist Pierre Wilmet. Na eerdere ervaringen op de Europese en Aziatische markten, kijkt Awit nu naar het Noord-Amerikaanse toneel.

Internationale zichtbaarheid is ook een drijfveer voor Back2buzz. ‘We zijn vooral op zoek naar investeerders om onze oplossing op nieuwe markten te promoten’, legt Philippe Honhon, hoofd van het in Waals-Brabant gevestigde bedrijf, uit. Back2buzz zet in op refurbished apparaten. ‘Een nieuwe gsm is goed voor een milieu-impact van tachtig kilogram CO2. Bij een toestel dat door ons wordt opgeknapt is dat tien kilogram. Het doel is om te bewijzen dat we minder kunnen produceren en toch winstgevender kunnen zijn, wat goed is voor zowel het milieu als de economie.’