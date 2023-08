Chipconcern TSMC gaat fabriek bouwen in Dresden

De Taiwanese producent van computerchips TSMC is van plan om een fabriek te bouwen in het Duitse Dresden. Het gaat om een totale investering van 10 miljard euro, zo heeft het bedrijf aangekondigd.

TSMC gaat het bedrijf bouwen samen met Bosch, Infineon en NXP. Zij nemen elk een belang van 10 procent in de joint venture, TSMC krijgt de overige 70 procent in handen. Volgens het bedrijf zal de investering zowat 2.000 jobs opleveren. Het is de bedoeling dat de productie start in 2027.

De Duitse overheid zegde steun toe voor de constructiekosten. Ze wil daarvoor 5 miljard euro uit haar Klimaat en Transformatiefonds gebruiken, zo meldde de krant Handelsblatt. De Europese Commissie moet daarvoor wel nog groen licht geven. TSMC is de grootste chipmaker in de wereld. De chips uit de fabriek in Dresden zullen dienen voor de automobielindustrie.