Citymesh opent eerste kantoor in Nederland

De Belgische telecomspeler Citymesh heeft een kantoor geopend in het Nederlandse Oostvoorne, ‘strategisch dicht’ bij de haven van Rotterdam. Behalve het kantoor neemt het bedrijf per direct ook het klantenbestand, een topmanager en de nodige knowhow over van het Nederlandse Aerea Networks.

‘De constant groeiende vraag naar zowel private 4G/5G als tijdelijke netwerken, bijvoorbeeld voor evenementen, plus de aanwezigheid van onze aandeelhouder Cegeka in Nederland, maakt dit een logische overname’, zegt Joeri Tranchet, COO bij Citymesh.

Nederlandse samenwerkingen

Nicholas Van Hoey Smith, de huidige CEO van Aerea, zal de Nederlandse markt voor Citymesh helpen opbouwen. ‘Citymesh heeft al mooie use-cases in 0G, drones en Mobile Private Networks. Denk maar aan Brussels Airport en BASF België’, zegt hij. De expertise van Aerea ligt vooral in de evenementensector. ‘Dus één plus één is drie. Een cliché, ik weet het, maar het is hier wel van toepassing.’ Volgens Van Hoey Smith is er in Nederland ‘gegarandeerd vraag naar connectiviteit, vooral bij evenementen’.

Vanuit het Nederlandse kantoor kijkt Citymesh uit naar samenwerkingen rond glasvezel, maar ook naar een partnership als virtuele operator met bestaande Nederlandse operatoren (op basis van een mobiele virtuele netwerkoperator-overeenkomst). Zo zou Citymesh naadloze roaming kunnen aanbieden tussen private en publieke netwerken, ook grensoverschrijdend.