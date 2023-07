Coolblue opent eind dit jaar fysieke winkel in Olen Shopping Park

Retailer Coolblue opent eind 2023 een winkel in de Kempen, in het Olen Shopping Park. Klanten kunnen er straks meer dan duizend producten uitproberen, advies inwinnen en hun online bestellingen ophalen.

Het gaat om de derde winkelopening van Coolblue dit jaar in ons land, na vestigingen in Mechelen en Brugge. In totaal telt België straks negen fysieke shops van de (online) retailer. De nieuwe winkel in het Olen Shopping Park krijgt een oppervlakte van zo’n 1.500 vierkante meter.

‘Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze wensen, maar willen het graag nog even ervaren’, vertelt Arne Van Verdegem, Manager Groei van Coolblue België. ‘Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Zoek je een koptelefoon, dan wil je horen hoe die écht klinkt. Binnenkort kan dat ook in de winkel in het Olen Shopping Park.’

Voor de Kempense vestiging is Coolblue nog op zoek naar zo’n 25 winkelmedewerkers.