48 landen, waaronder België, gaan informatie uitwisselen over crypto-bezittingen

In een poging om belastingontwijking en andere fraude op te sporen, werken 48 landen aan een kader om informatie uit te wisselen rond crypto-bezittingen zoals virtuele munten.

De opzet komt er mede door de OESO en heeft als doel dat landen meer informatie uitwisselen over crypto-spelers in hun landen. Dat moet ervoor zorgen dat lokale belastingdiensten weten hoeveel geld er beweegt en wat ze kunnen en mogen belasten.

Volgens The Register gaat het om 48 landen, waaronder België, die momenteel werken aan het Crypto-Asset Reporting Framework of CARF. Dat systeem, dat in 2027 finaal geïmplementeerd moet zijn, moet landen informatie laten delen over lokale crypto-spelers. Specifiek gaat het dan om exchanges waar mensen hun virtuele munten kopen of verkopen. Maar het systeem gaat breder en dekt alle soorten crypto-bezittingen, dus ook zaken als NFT’s.

Onder de deelnemende landen zitten onder meer de meeste EU-landen, het VK, de VS, Brazillië, Singapore, Japan en Zwitserland. Ook historisch belastingvriendelijke regio’s zoals de Kaaimaneilanden doen mee.