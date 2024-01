Bitcoin bijna 20 procent gezakt sinds goedkeuring bitcoinfondsen

De waarde van de cryptomunt bitcoin is bijna 20 procent gezakt sinds 11 januari, toen de Amerikaanse beurswaakhond SEC goedkeuring gaf voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen.

Via beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd, kunnen beleggers indirect investeren in bitcoins door middel van fondsen, opgezet door grote financiële bedrijven.

Minder dan 40.000 dollar

Een bitcoin was bij de introductie van de fondsen even meer dan 49.000 dollar waard, maar is sindsdien gezakt onder de grens van 40.000 dollar. Dinsdag noteerde de bekendste cryptomunt aan 39.900 dollar, of een daling met 18 procent tegenover de piek.

Macro-economische cijfers wegen op de koers van de digitale munt, die de maanden daarvoor flink was gestegen in afwachting van de beslissing van de SEC.