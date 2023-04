De cryptomunt bitcoin is dinsdagochtend tijdens de vroege handel op platform Bitstamp gestegen tot zowat 30.400 dollar. Het is voor het eerst sinds juni vorig jaar dat de cryptomunt weer meer dan 30.000 dollar waard is.

Ten opzichte van een dieptepunt in de herfst van 2022 is de koers ondertussen met meer dan 90 procent gestegen. De marktwaarde van alle cybermunten steeg dinsdag volgens CoinMarketCap met ongeveer 4 procent tot 1,24 biljoen dollar.