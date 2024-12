Bitcoin steeg in 2024 met 120 procent

De bitcoin is in 2024 opnieuw sterk in waarde gestegen. De prijs van de grootste cryptomunt ter wereld steeg dit jaar met ongeveer 120 procent en bereikte op 17 december een recordwaarde van meer dan 108.000 dollar.

Het jaar 2023 was ook al een goed jaar voor cryptobeleggers. De digitale munt steeg toen bijna 160 procent tot ongeveer 43.000 dollar.

De opmars in 2023 volgde op een slecht 2022, waarin de bitcoin met 65 procent in waarde daalde. Dat kwam door het omvallen van het grote handelsplatform FTX en andere schandalen. Begin 2023 was de bitcoin daardoor nog slechts 16.600 dollar waard.

Het vooruitzicht van de komst van zogeheten bitcoin-ETF’s, die de cryptomunt toegankelijker maken voor een grotere groep beleggers, zorgde in de loop van 2023 voor een sterk herstel. De koers bleef echter ver onder het oude record van 69.000 dollar uit 2021.

De bitcoin zette in de eerste maanden van 2024 de opmars voort. De prijs werd aangejaagd door de introductie van de eerste beursgenoteerde bitcoin-fondsen in de VS. Door de sterke vraag naar deze fondsen wist de bitcoin begin maart het oude record van 2021 te overtreffen.

Beloften Trump

Het vooruitzicht dat de Amerikaanse centrale bank de rente zou gaan verlagen en de verkiezingsbeloften van Donald Trump stuwden de bitcoin daarna tot nieuwe hoogten. De Federal Reserve verlaagde in september voor het eerst sinds 2020 de rente en Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne de regelgeving rond cryptomunten te versoepelen en van de VS de ‘cryptohoofdstad’ van de wereld te maken.

De verdere renteverlaging van de Fed en de herverkiezing van Trump in november zorgden voor een sterke rally in de bitcoin. Begin december passeerde de cryptomunt voor het eerst de 100.000 dollar.

Na het bereiken van die mijlpaal besloten veel cryptobeleggers echter winst te nemen. In de laatste twee weken van het jaar viel de koers terug tot onder de 94.000 dollar, mede doordat de Fed aangaf in 2025 minder renteverlagingen te voorzien dan werd gehoopt. Ook wordt gewacht op meer duidelijkheid over het cryptobeleid van Trump, die op 20 januari weer aan de macht komt.

Voorspelling

De vooruitzichten voor de bitcoin in 2025 lopen sterk uiteen. Sommige kenners verwachten dat de prijs verder kan terugzakken naar 70.000 tot 80.000 dollar, in afwachting van de plannen van Trump. Cryptominer Blockware voorspelt daarentegen dat de prijs in het nieuwe jaar tussen de 150.000 en 400.000 dollar zal uitkomen.