Bored Ape investeerders dienen rechtszaak in

Onder meer veilighuis Sotheby’s en celebrity Paris Hilton worden in de zaak genoemd, omdat ze misleidende promotie voor de NFT’s zouden hebben gevoerd.

Een groep investeerders in zogeheten Bored Ape NFT’s wil een groepsrechtszaak aanspannen tegen zo’n dertig beklaagden. Ze beschuldigen celebrities als Paris Hilton en Justin Bieber ervan dat ze de NFT-collectie promootten zonder zelf aan te geven dat ze betaald werden om die reclame te maken. Ook veilinghuis Sotheby’s wordt genoemd. Volgens de aanklagers werd het ingehuurd door blockchainbedrijf Yuga Labs om het merk van Bored Apes legitimiteit te geven en zo interesse te creëren.

De Bored Apes van Yuga Labs zijn misschien de bekendste voorbeelden van NFT’s. Het zijn afbeeldingen van apen die gelinkt worden aan een reçuutje op de blockchain om zo een ‘unieke verzameling collectibles’ te creëren. Ze konden eind 2021 profiteren van een gigantische hype, en werden toen onder meer gepromoot door celebrities als Jimmy Fallon en Madonna. Veel van de NFT’s gingen voor honderdduizenden dollars over de toonbank, maar hun waarde is de voorbije maanden stevig gezakt. Vandaag kost een Bored Ape nog zo’n 50.000 dollar.

FTX

Het gaat om een aangepaste klacht die ook al eens in december vorig jaar werd ingediend. Toen werd Sotheby’s nog niet genoemd. Het veilinghuis wordt nu echter mee in de zaak getrokken door geruchten rond een online veiling in september 2021. Daar werden een honderdtal Bored Ape NFT’s aan een enkele verzamelaar verkocht voor zo’n 24 miljoen dollar, veel meer dan de verwachte 12 miljoen. Het wallet-adres waar Sotheby’s die NFT’s naartoe stuurde wordt echter gelinkt aan FTX, het ondertussen gevallen cryptobedrijf, dat volgens de aanklager sterke banden heeft met Yuga Labs. De rechtszaak moet dus onder meer uitzoeken of het om een samenzwering gaat die de prijs van de NFT’s moest opkloppen.

Zowel Yuga Labs als Sotheby’s ontkennen de aantijgingen.