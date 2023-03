Cryptobank Silvergate stopt ermee

De bank lijkt ten onder te gaan aan de zogeheten ‘cryptowinter’, en het verlies van grote klanten als FTX en crypto-investeerder Genesis.

Silvergate Bank, een van de belangrijke banken in de cryptowereld, gooit de handdoek in de ring. In een persbericht meldt het bedrijf dat het de bank gaat sluiten en geld van klanten zal terugstorten. Silvergate was lang de bank die cryptobedrijven gebruikten om investeringen te krijgen, en hun digitale munten om te zetten in cash.

Het gaat echter al een tijd niet goed met de cryptomarkt, die de voorbije maanden als een bel uiteen is gespat. Een hele reeks bedrijven zijn ondertussen failliet gegaan, waaronder belangrijke platformen als FTX en Genesis, met miljarden aan verlies voor Silvergate tot gevolg.

Het einde van Silvergate kan een stevige impact hebben voor de cryptowereld, of toch voor de legitieme kant ervan. De bank was een van de weinige gereguleerde instituten die zaken regelde voor cryptobedrijven. Die gaan nu mogelijk moeten terugvallen op minder gereguleerde platformen om aan cash te geraken.