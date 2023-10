Cryptobedrijven in de VS aangeklaagd voor miljardenfraude

De openbaar aanklager in New York heeft de cryptobedrijven Gemini, Genesis en Digital Currency Group (DCG) aangeklaagd wegens oplichting van meer dan 230.000 beleggers. Met de fraude zou meer dan een miljard dollar zijn gemoeid.

Gemini, een crypto uitwisselingsplatform, en Genesis, een handelaar in cryptomunten, zouden hebben gelogen over de risico’s van de beleggingen die ze aanboden. De drie bedrijven brachten in 2021 samen het programma Gemini Earn uit, waarbij gebruikers cryptomunten konden uitlenen aan Genesis, aan rentevoeten van 7%. Genesis vroeg echter het bankroet aan na de val van de FTX-cryptobeurs, waarbij zo’n miljard dollar via het programma in rook lijkt te zijn opgegaan.

Bankroet

De voormalige Genesis-topman Soichiro Moro en topman Barry Silbert van DCG, het moederbedrijf van Genesis, zijn volgens de New Yorkse procureur-generaal Letitia James hoofdverantwoordelijk voor de verliezen. Als gevolg van hun misleidende beweringen raakten sommige beleggers al hun spaargeld kwijt. ‘Hardwerkende New Yorkers en investeerders in het hele land verloren meer dan een miljard dollar omdat ze flagrante leugens te horen kregen dat hun geld veilig zou zijn,’ zegt James. Ze eist teruggave van alle onrechtmatig verkregen winsten.

Nog volgens de aanklacht waren directeuren bij Gemini er al voor het bankroet van op de hoogte dat Genesis in moeilijke papieren zat, en haalden ze hun eigen geld weg, maar lichtten ze klanten niet in. Het is de nieuwste omvangrijke procedure tegen cryptoplatformen in de Verenigde Staten na het faillissement van de FTX-cryptobeurs. Eerder deze maand begon de rechtszaak tegen dat bedrijf en diens oprichter, Sam Bankman-Fried.