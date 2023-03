Cryptoplatform Binance in de VS voor de rechter

De Amerikaanse financiële toezichthouder spant een rechtszaak aan tegen ’s werelds grootste handelsplatform voor cryptomunten Binance en zijn medeoprichter en topman Changpeng Zhao. Binance zou jarenlang meerdere regels geschonden.

De financiële waakhond Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft de aanklacht ingediend bij een federale rechtbank in Chicago. Volgens de toezichthouder voerde Binance bepaalde transacties en diensten uit zonder de benodigde vergunning. ‘Bij Binance weten ze al jaren dat ze de CFTC-regels overtreden’, aldus de waakhond.

Voorzitter Rostin Behnam zegt dat de aanklacht deel uitmaakt van ‘een campagne om misdragingen in de volatiele en riskante cryptowereld te vinden en te stoppen’. Hij zegt dat dit een waarschuwing aan iedereen in de cryptowereld is dat de toezichthouder opzettelijke omzeiling van de Amerikaanse wetgeving niet tolereert.

Amerikaanse autoriteiten bekijken al langer het in 2017 in China opgerichte bedrijf. De CFTC wil nu dat Binance boetes en een handelsverbod opgelegd krijgt. Ook de voormalige directeur van het handelsplatform, Samuel Lim, wordt aangeklaagd.

Update: In een statement reageert Binance teleurgesteld op de aanklacht, en meldt het bedrijf dat het al twee jaar samenwerkt met de CTFC om de regels te volgen. ‘We hebben investeringen gedaan om te zorgen dat we geen actieve gebruikers uit de VS op ons platform hebben’, aldus Binance. Het bedrijf blokkeert onder meer gebruikers en IP-adressen uit het land.