Oprichter van cryptomunt Terra opgepakt

De lang vermiste oprichter van cryptomunt Terra, de Zuid-Koreaan Do Kwon, is opgepakt in Montenegro. Hij is ondertussen door de VS in beschuldiging gesteld.

Enkele uren nadat de autoriteiten in Montenegro bekendmaakten dat Do Kwon was opgepakt, liet de Amerikaanse justitie weten dat de man in beschuldiging gesteld is. Dat blijkt uit documenten die AFP kon inkijken. Ook Zuid-Korea vraagt de uitlevering van de man.

De 31-jarige wordt beschuldigd van verschillende soorten fraude, waaronder online fraude en georganiseerde fraude, vanwege de crash van de Terra-munt, een zogenaamde stablecoin. Investeerders werden opgezadeld met een verlies van bijna 40 miljard dollar door die crash. Volgens de aanklacht heeft Kwon ‘investeerders opzettelijk misleid over talrijke aspecten van Terra’.

De internationale politieorganisatie Interpol had in september vorig jaar, op vraag van Zuid-Korea, een ‘red notice’ uitgegeven voor Kwon. Hij werd in het gezelschap van zijn financieel directeur Hon Chang Joon opgepakt. Beide mannen werden op de luchthaven van hoofdstad Podgorica tegengehouden, in het bezit van vervalste documenten. Ze probeerden een vlucht naar Dubai te nemen met valse Belgische en Costa Ricaans paspoorten.

‘De aanklagers in Zuid-Korea gaan maatregelen nemen om Kwon Do in Zuid-Korea te krijgen, we werken daaraan’, aldus een woordvoerder van justitie in Seoel. De dertiger had in augustus in een interview nog zijn fouten toegegeven. Sindsdien was hij op de vlucht, al ontkende Do Kwon dat zelf op Twitter. Zuid-Korea wil hem berechten voor schendingen van de regels op de financiële markten.

Kwon is medeoprichter van TerraUSD. De crash van de stablecoin heeft beleggers 40 miljard dollar doen verliezen en meer dan 500 miljard dollar op de markt van de cryptomunten. Een Zuid-Koreaanse rechtbank had midden september een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. In april 2022 had de waarde van Terra een hoogtepunt bereikt. Volgens CoinMarketCap was het toen de vierde stablecoin en de tiende cryptomunt qua marktwaarde. Een maand later verloor de Terra meer dan de helft van zijn waarde in amper 24 uur, wat voor paniek zorgde op de nerveuze markt van cryptoactiva.

De stablecoin en zijn zustertoken Luna daalden vervolgens al snel naar nul, wat leidde tot verliezen van meer dan 500 miljard dollar op de markt. Veel kleine beleggers raakten hun spaargeld kwijt. Sindsdien waren in Zuid-Korea verschillende strafrechtelijke onderzoeken geopend.