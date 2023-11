Voormalig FTX-baas Sam Bankman-Fried schuldig bevonden

Bankman-Fried, een van de oprichters van de failliete cryptobeurs FTX, is schuldig bevonden aan fraude en samenzwering tot witwassen. Dat heeft de jury van een New Yorkse rechtbank na vijf weken proces geoordeeld.

Bankman-Fried is een van de oprichters van cryptobeurs FTX, die miljarden aan cryptomunten voor klanten bijhield en omruilde. Hij is ook de oprichter van Alameda Research, een investeringsbedrijfje met een geheime en, zo moet blijken uit de rechtszaak, bijna ongelimiteerde kredietlijn van FTX. Tussen 2019 en 2022 stortte FTX miljarden dollars, die in principe eigendom waren van FTX-klanten, door naar Alameda Research. Zo’n negen miljard zou daarbij via diverse verliezen verdwenen zijn.

Toen in 2022 bleek dat FTX niet langer over genoeg liquide middelen beschikte om al zijn klanten terug te betalen, bezweek het platform en vroeg het het faillissement aan. De openbare aanklager startte daarop een zaak tegen de mensen achter Alameda Research en FTX, deels omdat mensen als Bankman-Fried tot op het laatste moment volhielden dat er geen probleem was met de fondsen van het platform.

Fouten

Bankman-Fried heeft daarin altijd zijn onschuld gepleit. Hij zegt dat hij fouten heeft gemaakt, maar nooit bewust geld van zijn klanten heeft gestolen. Zijn getuigenis werd echter tegengesproken door zijn voormalige huisgenoten Adam Yedidia en Gary Wang, mede-oprichter van FTX, en voormalige partner en ex-CEO van Alameda Research Caroline Ellison. Wang en Allison hebben in deze zaak schuldig gepleit.

Volgens reporters ter plaatse had de openbaar aanklager veel bewijs in de vorm van private berichten, mails en zelfs openbare interviews die Bankman-Fried voluit gaf in de hoogdagen van FTX. De 31-jarige Bankman-Fried zou in de getuigenbank ook niet altijd de meest authentieke indruk hebben gemaakt. De jury was op een viertal uur klaar met beraadslagen. Bankman Fried is over de hele lijn schuldig bevonden en kan een celstraf van tientallen jaren krijgen. Die strafmaat, en de strafmaat voor zijn medebeschuldigden, wordt waarschijnlijk in maart beslist.