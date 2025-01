Dynamate neemt Make it fly over

IT Groep Dynamate breidt uit met de integratie van Make it fly. Daarmee versterkt het zijn Web & Mobile Business Line.

Met de overname groeit Dynamate naar een omzet van zo’n 50 miljoen euro en 250 medewerkers. De geografische spreiding van Make it fly, met vestigingen in Brugge, Genk, Gent en Kortrijk maakt Dynamate toegankelijker voor klanten in heel Vlaanderen. Van de weeromstuit wordt het aanbod aan bedrijfssoftware en IT infrastructuur van Dynamate beschikbaar voor de klanten van Make it fly.

Dynamate, dat vorig jaar ook het Gentse web agency Esign integreerde, breidt zo haar aanbod op het gebied van Web & Mobile verder uit. Make it fly brengt expertise in het op maat uitbouwen van geïntegreerde bestelplatformen, mobiele applicaties, contentplatformen en automatisatie tools. CEO Mathieu Cardinael blijft Make it fly leiden en wordt medeaandeelhouder van Dynamate.