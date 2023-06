Belgen blijven doorgaans trouw aan dezelfde drie webwinkels

De meeste Belgen (negen op de tien) winkelen online en een grote meerderheid van hen (zeven op de tien) bezoekt daarbij meestal dezelfde drie webwinkels, zo meldt handelsfederatie Comeos.

De Belg is als online consument een gewoontedier. Dat moet blijken uit een enquête van Ipsos over online winkelgedrag, uitgevoerd bij 2.000 Belgen op vraag van de handelsfederatie Comeos. ‘Eenmaal tevreden met een bepaalde site, willen klanten niet langer vergelijken met andere online winkels’, vat Comeos het samen.

Blijkt nog uit het onderzoek: een derde van de respondenten onderbreekt zijn aankoop wanneer hij gedwongen wordt een account aan te maken en 71% verwacht zelfs beloond te worden met een korting of spaarpunten als hij deze stap zet. Een op de twee respondenten zegt meestal online te winkelen via een platform zoals bol.com of Amazon. Wanneer ze een product willen aanschaffen dat ze niet regelmatig kopen, begint een kwart van de ondervraagden hun zoektocht in een fysieke winkel; 23% begint met het openen van een internetbrowser; 15% raadpleegt eerst een platform en 11% gaat naar de virtuele winkel van een bedrijf. Tot slot waarderen de Belgische consumenten de levering aan huis: 61% koos voor thuislevering voor hun laatste online aankoop en slechts 12% koos voor een afhaalpunt.