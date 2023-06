Consumenten kopen steeds vaker bij kleine Belgische webshops

Consumenten kopen meer en meer bij kleine Belgische webwinkels, die zo de concurrentie aangaan met de grote spelers. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van sectorfederaties Becommerce en Safeshops.

In 2021 waren de grote spelers goed voor 84 procent van de transacties, maar dat is in 2022 gezakt naar 78 procent. Tegelijkertijd stegen de verkopen in het segment van de heel kleine en kleine bedrijven met 63 procent.

Volgens de zevende ‘E-commerce Barometer’, die de Belgische e-commerce in kaart brengt aan de hand van transactiedata van webshops, steeg de omzet van de Belgische webshops vorig jaar naar 13,8 miljard euro. Dat is een stijging met 18 procent ten opzichte van 2021.

Het aantal Belgische webshops blijft nagenoeg gelijk: van 56.642 in 2021 naar 57.221 vorig jaar. Toch blijven de grote en middelgrote spelers – 3 procent van het totaal, ofwel 1.769 Belgische websites – het leeuwendeel van de omzet genereren. Ze zijn goed voor 78 procent van de transacties voor meer dan 10,7 miljard euro. In 2021 was dat nog 84 procent (9,7 miljard euro). De Belgische webshops registreerden vorig jaar ruim 165 miljoen transacties (165.840.498), goed voor een toename van 10 procent tegenover 2021.

Weinig verrassend was Black Friday vorig jaar de belangrijkste dag voor de webshops met 645.195 verkopen op één dag. Dat zijn er maar liefst 448 per minuut. De totale omzet op Black Friday bedroeg 61,4 miljoen euro. Cyber Monday en de eerste dag van de zomersolden waren ook recorddagen voor de e-commerce.