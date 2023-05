Coolblue opent deze zomer fysieke winkel in Mechels winkelpark Malinas

De Nederlandse online-elektronicaketen Coolblue opent deze zomer een achtste fysieke winkel in België. Als locatie is ditmaal gekozen voor winkelpark Malinas in Mechelen, dat anderhalf jaar geleden de deuren opende.

Malinas is gelegen in de lus van de R6 in Mechelen-Noord. Coolblue neemt in het winkelcentrum de locatie over van voormalige huurder 4Murs. Op een oppervlakte van zo’n duizend vierkante meter zullen klanten er meer dan duizend producten kunnen uitproberen. Eerder opende de online retailer in ons land al (fysieke) winkels in Wilrijk, Zaventem, Gent, Brussel, Hasselt en Kortrijk. In het najaar volgt er ook nog een vestiging aan B-Park in Brugge.

Dertigtal vacatures

‘Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren’, vertelt Arne Van Verdegem, Manager Groei van Coolblue België. ‘Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Binnenkort is dit ook mogelijk in onze Mechelse winkel.’

Klanten zullen in Mechelen ook terecht kunnen voor productadvies, directe service na aankoop én het ophalen van online bestellingen. Voor de nieuwe winkel is Coolblue op zoek naar een dertigtal nieuwe collega’s.