Coolblue opent winkel in Schoten en ziet ruimte voor nog meer winkels in België

Elektronicawebwinkel Coolblue opent dit najaar een winkel in Schoten. Het wordt de elfde Belgische vestiging van het bedrijf en alweer de vierde in de provincie Antwerpen. Coolblue ziet in de grote steden nog ruimte voor bijkomende winkels in ons land, zegt topman Arne Van Verdegem.

Het e-commercebedrijf zag zijn winst en omzet het voorbije jaar stijgen. In thuisland Nederland, België en Duitsland werd een recordomzet van 2,46 miljard euro gerealiseerd, een stijging met 2,1 procent. Het bedrijfsresultaat bedroeg 97,8 miljoen euro: bijna 11 procent beter dan in 2023. Het bedrijf zegt vooral in Duitsland hard te groeien. In België – goed voor een kwart van de omzet van Coolblue – volgden de cijfers ‘dezelfde trend’, klinkt het.

Met eigen ogen

Coolblue is vooral bekend om zijn onlinewinkel, maar is dus ook actief met eigen winkels in het straatbeeld. ‘Mensen willen met eigen ogen zien hoe breed precies die televisie is waar ze interesse in hebben’, legt Arne Van Verdegem uit, manager van Coolblue België.

De nieuwe winkel in Schoten zal gelegen zijn aan de Bredabaan 1201. Op een oppervlakte van ruim 1.300 vierkante meter zullen klanten er volgens Coolblue meer dan duizend verschillende producten kunnen uitproberen. Voor de nieuwe vestiging is de elektronicawebwinkel nog op zoek naar zo’n 25 nieuwe collega’s.