Economische Inspectie ontving al bijna 7.000 meldingen van frauduleuze webshops

De Economische Inspectie heeft dit jaar al bijna 7.000 meldingen binnengekregen over frauduleuze webshops. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie, die consumenten aanraadt om extra voorzichtig te zijn tijdens Black Friday.

De meest voorkomende klachten gaan over frauduleuze praktijken en niet-geleverde of ongevraagde producten of diensten. In 2022 ging het over 8.586 meldingen, in 2021 over 9.722 meldingen en in coronajaar 2020 over zelfs 11.628 meldingen. Met nog anderhalve maand te gaan staat de teller dit jaar intussen op zo’n 7.000 klachten.

Te mooi om waar te zijn?

De voorbije vijf jaar is het aantal controles van websites door de Economische Inspectie opgedreven, van 4.742 in 2019 naar 10.389 vorig jaar. Dit jaar werden (tot 13 november) al 7.184 controles uitgevoerd. De inspectie voert preventieve controles uit, maar grijpt ook in wanneer ze meldingen krijgt via het meldpunt.

De Economische Inspectie stelde dit jaar al 9.942 inbreuken vast bij webwinkels. Ter vergelijking: in 2022 ging het om 13.503 inbreuken, in 2021 om 10.691, in 2020 om 2.282 en in 2019 om 3.381. Naar aanleiding van Black Friday waarschuwt de FOD Economie onder meer voor extreem hoge kortingen. ‘Stel jezelf de vraag of een deal niet te mooi is om waar te zijn’, klinkt het.