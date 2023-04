FOD Economie lanceert toolkit om meer kmo’s online te krijgen

De Belg koopt steeds meer online, maar Belgische zelfstandigen en kmo’s lopen nog heel wat inkomsten mis doordat ze niet online actief zijn. Daar wil de FOD Economie verandering in brengen met een ‘online toolkit’ die de bedrijven wegwijs moet maken in e-commerce.

Dagelijks worden in ons land zo’n miljoen pakjes verstuurd, vier keer meer dan tien jaar geleden. Het overgrote deel wordt online besteld, maar veel meer bij grote bedrijven dan bij kmo’s. Slechts een kwart van de kleine Belgische bedrijven is digitaal actief. Bovendien koopt bijna zeventig procent van de Belgen bij buitenlandse webshops zoals Bol.com of Amazon.

Obstakels

‘Het is dus absoluut noodzakelijk dat de Belgische ondernemingen, waarvan de activiteiten zich daartoe lenen, en voornamelijk kmo’s en zelfstandigen, hun verkoop- en dienstenactiviteiten digitaliseren’, aldus de FOD Economie. De dienst ontwikkelde een online toolkit die de verschillende aspecten rond e-commerce doorloopt. Bijvoorbeeld rond het opstarten, beheren en ontwikkelen van online activiteiten, e-marketing, betalingen en logistiek.

De toolkit benoemt ook de obstakels die bedrijven kunnen ondervinden en reikt mogelijke oplossingen aan. ‘Het instrument is toegankelijk en zeer educatief’, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. ‘De kit moet het mogelijk maken om de digitale ongelijkheid, die tussen grote en kleine ondernemingen nog steeds bestaat, te verminderen.’