Ondernemersorganisaties willen onderzoek naar machtsmisbruik door grote winkelsites

Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ zijn voorstander van een onderzoek naar machtsmisbruik door grote internetplatformen als Bol.com. De organisaties willen dat er wordt ingegrepen in de dwangcontracten die die reuzen afsluiten met kleinere handelaars die hun platform gebruiken, en dat er een eerlijk speelveld wordt gecreëerd voor handelaars die online actief zijn.

Kleinere handelaars hekelen steeds vaker de dwangcontracten en het machtsmisbruik van Bol.com. Zo zou de Nederlandse webwinkel niet alleen een steeds grotere hap uit de inkomsten willen, maar vraagt die ook meer informatie, zoals de naam en het adres van de leverancier van de handelaar. N-VA-kamerlid Michael Freilich pleit er in Gazet van Antwerpen voor dat de webgigant het in het parlement mag komen uitleggen. Een idee dat ook Unizo genegen is.

‘De grote spelers hebben te veel macht gekregen’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. ‘E-commercegiganten als Bol.com, Zalando maar ook Amazon en Ali Baba hebben een dermate marktmacht opgebouwd dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zij stellen verregaande eisen aan de ondernemers, en we moeten ons de vraag stellen of dit allemaal binnen de wetgeving gebeurt.’

Belgische aanpak

Via de zogenaamde DMA-wetgeving, die de digitale sector eerlijker en concurrerender moet maken, heeft de EU volgens Unizo al een basis gelegd. Maar de ondernemersorganisatie roept de federale overheid nu op om niet enkel naar Europa te kijken en ook zelf initiatief te nemen. ‘Ook de Belgische wetgever moet zijn rol spelen door beter te controleren én in te grijpen in te verregaande contracten die de grote online spelers opleggen. Naast het aanpakken van de dwangcontracten is er nood aan een gelijk speelveld, zowel wat controles als wat het correct betalen van belastingen betreft’, aldus Van Assche.

Uit het laatste Unizo-retailrapport blijkt dat één op de tien ondernemers die online verkopen gebruikmaakt van een van de grote online marktplaatsen.

Harde realiteit

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is voorstander van een onderzoek naar de handelspraktijken van internetgiganten, en wil hierin een ‘prominente rol’ spelen. ‘Want de machtvershoudingen staan volledig haaks op de harde realiteit voor de kleine zelfstandige in dit verhaal’, benadrukt Nico Volckeryck, regiodirecteur bij NSZ. ‘En dan heb ik het nog niet over problemen bij vertragingen van leveringen, beschadigingen en dergelijke meer, maar wel over de manier van werken en de enorme marge die vaak moet worden afgestaan: van 10 tot wel 42 procent.’

Het NSZ spreekt van een sector die ‘volledig wordt gedomineerd’ door grote internetplatformen. ‘Het evenwicht voor de kleine zelfstandige is compleet zoek. Dit is geen vrije markt meer. De zelfstandige wordt door deze handelspraktijken in een wurggreep gehouden. De overheid moet ingrijpen. (…) E-commercegiganten kunnen zomaar hun ding blijven doen en dit moet aan banden worden gelegd door de federale overheid, wat nu niet het geval is.’