Online platformen binden samen de strijd aan tegen valse beoordelingen

Verschillende online platformen, waaronder Amazon, Booking.com, Expedia en Tripadvisor, gaan de krachten bundelen in de strijd tegen valse recensies, zo kondigden ze deze week aan.

‘De leden van de coalitie zullen de best practices definiëren over het beheren van online beoordelingen en ook gezamenlijk detectiemethodes ontwikkelen tegen valse recensies’, zegt Amazon in een verklaring. De bedoeling is om de consumenten te beschermen. Concrete maatregelen worden niet genoemd.

Oneerlijke handelspraktijken

Binnen Europa bestaat er een zogenaamde Omnibus-richtlijn over het EU-consumentenrecht, waarin staat dat valse recensies beschouwd worden als oneerlijke handelspraktijken. Bedrijven moeten verifiëren of beoordelingen echt zijn en klanten moeten geïnformeerd worden over hoe beoordelingen verwerkt worden.

Op 5 en 6 december organiseert Amazon in Brussel een conferentie over het thema.