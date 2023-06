Onlineshoppers in België spenderen gemiddeld bijna 1.400 euro per jaar. Dat is een van de conclusies van een studie in opdracht van het BIPT rond e-commerce.

De Belgische e-commercemarkt wordt vandaag gekenmerkt door een aantal omvangrijke buitenlandse online marktplaatsen en een groot aantal binnenlandse webshops van kleine of middelgrote omvang, zo blijkt.

Het grootste segment binnen e-commerce is Business-to-business (B2B), met een jaarlijkse omzet van meer dan 35 miljard euro. Het Business-to-consumer (B2C) segment brengt jaarlijks om en bij 12 miljard euro op, terwijl het Consumer-to-consumer (C2C) segment beperkter is met 0,5 miljard euro. In totaal maakt e-commerce ongeveer 10 procent uit van het Belgische bruto binnenlands product (bbp).

Pakjesdiensten zijn er volgens het BIPT de laatste jaren in geslaagd om beter aan te sluiten op de voorkeuren van e-shoppers, door volwaardige alternatieve leveringsopties aan te bieden (pakketautomaten, postpunten…). Ook is hun vloot onderhevig aan een groene omwenteling. Een grote uitdaging blijft evenwel de ‘duurzaamheidsmismatch’ tussen Belgische webwinkels en hun klanten.

De studie beveelt onder meer aan om een werkelijke nationale e-commercestrategie te ontwikkelen, de concurrentiepositie van Belgische webshops te versterken door bijvoorbeeld deze webshops ook in andere talen aan te bieden, een gelijk speelveld te vrijwaren voor Belgische webshops door eventuele machtsmisbruiken tijdig te detecteren, en om te zorgen voor een meer gedetailleerd toezicht op de markt. Daarnaast zijn ook maatregelen nodig om de milieuvriendelijkheid van de pakkettenleveringen verder te verhogen.