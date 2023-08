Europese bedrijfsleiders denken massaal dat generatieve AI gevolgen heeft voor veel functies

Uit nieuw onderzoek blijkt dat liefst 92 procent van de Europese bedrijfsleiders verwacht dat verschillende jobs binnen hun organisatie beïnvloed gaan worden door generatieve AI. Met name data-analyse, communicatie, administratieve en financiële functies krijgen volgens de respondenten een andere invulling door de nieuwe technologie.

De intrede van generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, wordt door Europese bedrijfsleiders lang niet altijd als een bedreiging gezien. Integendeel, meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) noemt een verbeterde productiviteit van werknemers als de belangrijkste reden om in de komende drie jaar met de technologie aan de slag te gaan.

Zorgen over veiligheid

Andere belangrijke beweegredenen zijn een verbeterde klantenservice (44 procent) en automatisering van workflows in de organisatie (39 procent). Ongeveer 28 procent van de ondervraagden verwacht dat de functies van data-analisten en -wetenschappers het meest beïnvloed zullen worden door tussenkomst van generatieve AI.

Toch leeft er onder de bedrijfsleiders ook bezorgdheid over generatieve AI. Zo noemt 49 procent van hen ‘veiligheid en beveiliging’ als het belangrijkste aandachtspunt rondom de implementatie van de technologie, gevolgd door kwaliteit en controle (43 procent) en naleving van wet- en regelgeving (37 procent). Intussen zou 72 procent van de Europese organisaties beleid en strategieën rond generatieve AI hebben opgesteld of geïmplementeerd, of daarmee bezig zijn.

Het onderzoek werd in opdracht van IT-adviseur Insight Enterprises uitgevoerd door The Harris Poll en vond plaats onder onder professionals op directieniveau of hoger bij bedrijven met meer dan duizend werknemers.