Amerikaanse belastingdienst laat AI-speurhonden los op grote belastingontduikers

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), de federale belastingsdienst in het land, gaat AI gebruiken om belastingontduiking bij grote bedrijven aan te pakken. Het agentschap zegt dat het niet over de mankracht beschikt om de vaak complexe structuren van zo’n grote ondernemingen te scannen op potentiële belastingontduiking, maar met een beetje machinehulp moet dat wel lukken.

Vorige maand nog nam de IRS bijna 90.000 extra medewerkers aan om meer bedrijven en rijke belastingbetalers, het soort dat ‘geavanceerde regelingen treft om belastingen te ontwijken’, te controleren. Maar dat blijkt niet voldoende om de meestal opzettelijk complexe constructies die daarvoor worden opgezet te doorzien. Daarom wordt er een extra wapen in de strijd gegooid: kunstmatige intelligentie. Het is de bedoeling dat de AI-speurbots alleen belastingbetalers met een totaal jaarinkomen vanaf 1 miljoen dollar viseren.

Zelfgemaakt algoritme

Specifieker zal de nadruk worden gelegd op hedgefondsen, vastgoedbedrijven en advocatenkantoren, het soort firma’s die blijkbaar het meest frequent aan belastingontduiking doen. Als eerste komt een groep van 1.600 bedrijven en burgers in het vizier van de speur-AI, met op kop 75 al geïdentificeerde ondernemingen die elk gemiddeld meer dan 10 miljard dollar aan activa hebben.

Het AI-initiatief volgt op een eerder pilootproject waarin de IRS twee jaar geleden al met zelflerende AI aan het experimenteren was. Met de hulp van experts in datawetenschappen en belastingwetgeving werd toen een machine learning-algoritme gecreëerd.

Alleen de grote vissen

‘Nieuwe tools helpen ons patronen en trends te zien die we eerder niet konden zien, en als gevolg daarvan hebben we meer vertrouwen in waar we moeten zoeken en vinden hoe grote partnerschappen hun inkomsten afschermen’, zei IRS-commissaris Daniel Werfel tijdens een persconferentie afgelopen vrijdag. ‘Ik ben vastbesloten om die trend om te keren, en ervoor te zorgen dat nieuwe financiering effectievere nalevingsinspanningen voor de rijken zal betekenen, terwijl middelhoge en lage inkomens de komende jaren geen verandering zullen zien in de al historisch lage auditpercentages.’

Ook de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) is al sinds 2017 bezig aan AI-tools om beter financieel wangedrag op te sporen.