Amerikaanse belastingdienst wil bijna 29 miljard dollar van Microsoft

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) zegt nog 28,9 miljard dollar (27,3 miljard euro) aan belastinggeld tegoed te hebben van softwareconcern Microsoft. Het bedrijf zelf is het daar niet mee eens en zegt beroep aan te tekenen.

Het belastinggeschil gaat vooral over de prijzen die dochterbedrijven van het concern onderling bij elkaar in rekening brengen. Multinationals zoals Microsoft hebben onderdelen in veel verschillende landen die elkaar facturen kunnen sturen, wat een invloed heeft op de belastbare winst die het bedrijf boekt in de Verenigde Staten en in andere landen.

Microsoft verwacht dat een strijd met de belastingdienst jaren in beslag kan nemen. De tientallen miljarden aan belastingen en boetes die Microsoft volgens de Internal Revenue Service (IRS) verschuldigd is, stammen uit de periode van 2004 tot 2013.

Beroepsprocedure

‘Het is belangrijk op te merken dat de beroepsprocedure van de IRS enkele jaren zal duren’, zegt Daniel Goff, Microsofts vicepresident belast met belastingzaken. ‘Als we geen directe overeenkomst met de IRS bereiken, heeft Microsoft de mogelijkheid om de onopgeloste problemen voor de rechtbank aan te vechten.’ Hij schat dat de IRS geen rekening heeft gehouden met maximaal 10 miljard dollar (9,41 miljard euro) aan belastingen die al door Microsoft zijn betaald.

‘We geloven dat we altijd (…) de belastingen hebben betaald die we verschuldigd zijn aan de Verenigde Staten en aan de wereld,’ benadrukt hij. Volgens het beursdossier acht Microsoft haar voorzieningen voor fiscale risico’s in dit stadium ‘voldoende’.

Niet meteen een oplossing

‘We verwachten geen definitieve oplossing van deze problemen in de komende 12 maanden. Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, verwachten we onze fiscale voorzieningen voor deze zaken de komende 12 maanden niet aanzienlijk te verhogen of te verlagen’, aldus het technologieconcern.

Microsoft draaide in zijn recentste boekjaar (eindigend op 30 juni 2023) een omzet van 212 miljard dollar, waarvan het meer dan 72,4 miljard dollar aan nettowinst genereerde.