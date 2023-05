Apple sluit miljardendeal met Broadcom over chipproductie in VS

Apple heeft een ‘deal van meerdere miljarden dollar’ gesloten met chipconcern Broadcom over de productie van communicatiechips in de Verenigde Staten. Het akkoord gaat onder meer over 5G-technologie, meldt Apple, maar details over volumes of de looptijd gaven de bedrijven niet vrij.

Apple investeert miljarden in 5G-technologie, waarvan verwacht wordt dat ze belangrijk zal zijn voor de volgende generatie consumentenelektronica. De iPhone-maker beloofde in 2021 bovendien om op vijf jaar tijd 430 miljard dollar in de Amerikaanse economie te pompen. Het bedrijf zit naar eigen zeggen op schema om dat te bereiken.

Uitbreiding van overeenkomst

Apple is al de grootste klant van Broadcom en was vorig boekjaar goed voor 20 procent van de inkomsten van de chipmaker. De nieuwe deal is een uitbreiding van de bestaande leveringsovereenkomst. Ook concurrent Qualcomm, ook een Amerikaans bedrijf, levert aan Apple. Daar is Apple goed voor 22 procent van de jaaromzet.

Ondertussen probeert Apple wel om componenten voor zijn toestellen zelf te ontwikkelen. Zo wil de techreus volgens nieuwsagentschap Bloomberg componenten voor Bluetooth en wifi tegen 2025 in eigen huis vervaardigen. Nu komen die onderdelen nog van Broadcom. Apple zou ook de modem van Qualcomm willen vervangen door een eigen chip.