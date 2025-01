ASML blijft na recordjaar op verdere groei rekenen

De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft in het afgelopen kwartaal en boekjaar een recordomzet behaald. Het bedrijf verwacht verdere groei, doordat klanten behoefte hebben aan geavanceerde chipmachines voor AI-toepassingen, ondanks Nederlandse en Amerikaanse exportbeperkingen.

In heel 2024 boekte ASML een omzet van bijna 28,3 miljard euro, tegenover 27,6 miljard euro een jaar eerder. Daarop boekte het bedrijf een winst van 7,6 miljard euro.

ASML verraste met de hoeveelheid bestellingen voor nieuwe chipapparatuur. In de laatste drie maanden van het jaar plaatsten klanten orders voor in totaal 7,1 miljard euro. Dat is twee keer zoveel als analisten gepeild door persbureau Bloomberg in doorsnee verwachtten.

Dit jaar rekent het bedrijf op een omzet tussen de 30 miljard en 35 miljard euro. Die brede schatting heeft volgens het bedrijf te maken met onzekerheden over de vraag naar chipapparatuur bij klanten die niet vooroplopen in de ontwikkeling van chips voor kunstmatige intelligentie.

In de prognose heeft ASML ook gerekend met de effecten van nieuwe beperkingen op de export naar China die Nederland en de Verenigde Staten de afgelopen paar maanden bekendmaakten.

Toch waren Chinese klanten vorig jaar goed voor 41 procent van de omzet. Dat grote aandeel kwam door een inhaalslag na eerdere achterstanden, stelt ASML. De komende tijd zal China een kleiner deel van de verkopen voor zich nemen, is de verwachting.

Het Nederlandse bedrijf heeft vrijwel een monopolie op de modernste lithografiemachines die zeer precieze patronen maken op chips. Eerder deze week kelderde ASML net als andere chipbedrijven op de aandelenbeurs door zorgen over de vraag naar de krachtigste halfgeleiders voor AI. Dat kwam door de lancering van de Chinese chatbot DeepSeek, die vergelijkbare resultaten boekte als ChatGPT van het Amerikaanse OpenAI. Alleen lukte dat DeepSeek met veel minder rekenkracht, wat tot twijfels leidde over de vraag naar AI-chips.