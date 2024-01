ASML weer het op twee na waardevolste Europese bedrijf

Het Nederlandse ASML heeft de positie van op twee na waardevolste beursbedrijf in Europa weer teruggepakt. Het concern heeft nu een beurswaarde van zo’n 284 miljard euro. De chipmachinemaker uit Veldhoven stootte daarmee het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé, bekend van Nescafé en KitKat, van de derde plaats.

De Deense medicijnenfabrikant Novo Nordisk, bekend van de diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic die massaal gebruikt worden als afslankmiddel, is het waardevolste bedrijf van Europa. LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton en eigenaar van champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon, staat op de tweede plek.

‘Goed moment om in te stappen’

Het aandeel ASML profiteerde onder meer van een positief analistenrapport van zakenbank Bernstein. Daarin werd het beleggingsadvies verhoogd. Volgens de kenners van Bernstein is het aandeel nog ‘steeds aantrekkelijker geprijsd’ in vergelijking met zijn sectorgenoten. Hoewel het komende jaar uitdagend blijft voor ASML, is het volgens Bernstein nu een goed moment om in te stappen gezien de verwachte groei in 2025.

De koerswinst van ASML wordt daarnaast aangejaagd door de hoop op een herstel van de uitgaven van chipproducenten aan hoogwaardige apparatuur zoals chipmachines. Zo gaf de Taiwanese chipfabrikant TSMC, een grote klant van ASML, onlangs aan zijn investeringen op een hoog niveau te houden door de sterke vraag naar chips die worden gebruikt in toepassingen voor kunstmatige intelligentie.